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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Doç. Dr. Ümit Yolcu: "İmplantın vücuda hiçbir zararı yok"

25 Nisan 2017 Salı, 17:16
Doç. Dr. Ümit Yolcu: "İmplantın vücuda hiçbir zararı yok"
Doç. Dr. Ümit Yolcu: "İmplantın vücuda hiçbir zararı yok"
- "İmplantta başarı şansı yüzde 90-98 civarında"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Yolcu, implantın yapay diş kökü olduğunu söyleyerek, implantın vücuda hiçbir zararı olmadığını belirtti.
Diş implantlarının son yıllarda hemen hemen herkes tarafından bilinir bir diş hekimliği tedavi yöntemi haline geldiğini aktaran Doç. Dr. Yolcu, "Başarı şansı oldukça yüksek bir tedavi yöntemi hem hastaların hem de hekimlerin yüzünü güldürücü bir tedavi şeklidir. Dental implantlar deyince yapay diş kökü anlaşılmalıdır. İmplantların şekilleri vidaya benzemektedir ve çene kemiğine döndürülerek yerleştirilmektedir"ifadelerini kullandı.
Diş implantı yapılması için gerekli olan koşullar hakkında bilgiler veren Yolcu, "Tedavi yöntemi olarak implantı seçerken dikkat etmemiz gereken durumlar söz konusudur. Birincisi, implant çene kemiklerin içine yerleştirildiği için çene kemiğine implantı yerleştirelebilecek nitelikte ve yeterlilikte çene kemiğinin olması gerekmektedir. İkincisi, hastaların sistematik hastalıklara sahip olup olmamasıdır. Yüksek tansiyon gibi bir takım hastalıklar durumu engel olabilmektedir. Eğer ki bu hastalıklar kontrol altına alınmışsa implant yapılmasına hiçbir sorun teşkil etmez. Hemen hemen çoğu sistemik hastalıkta implant uygulamaları başarıyla yapılabilmektedir" şeklinde konuştu.
Doç. Dr. Yolcu, implant tedavisini devletin karşılamadığını kaydederek, "Hasta implant tedavisiyle ilgili maliyetleri kendisi ödemektedir. Maliyeti şu anda fakültemizde bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişmektedir. Bu fiyat farkı yapılan implantların markasına göre değişmektedir" dedi.
İmplantın vücuda hiçbir zararı olmadığını dile getiren Yolcu, "İmplant materyalleri yani vidaları titanyum malzemeden yapılmaktadır. Bu maddenin özelliği vücutla uyumluluğu oldukça yüksek bir materyaldir. Şimdiye kadar implantla ilgili alerjik reaksiyonla karşılaşmadık. İmplant tedavisi uzun yıllardır dünyada uygulanan bir tedavi yöntemidir. Türkiye' de ise son 5-10 yıldır yoğun bir şekilde uygulanmakta ve halk tarafından tercih edilmektedir. Bu da göstermektedir ki implant tedavisi oldukça başarılı bir tedavi yöntemidir" diye konuştu.
İmplantta başarı şansının 5 yıllık takiple yüzde 90-98 civarında olduğunu aktaran Yolcu, "İmplantın ömrü dişimizin ömrü kadardır. Dişlere bakmazsanız çürük, diş eti hastalığı olur. Bu gibi nedenlerle dişi nasıl kaybediyorsanız implanta bakmazsanız çürük oluşmaz yalnız implant diş etinin yüzeyi açılır ve implant kayıpları yaşanabilir" diyerek sözlerini noktaladı.
(BT-SD-Y)

25.04.2017 17:22:28 TSI
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