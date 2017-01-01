25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli'de ile 35 Roman kadına istihdam sağlanacak

25 Nisan 2017 Salı, 17:17
Nazilli'de ile 35 Roman kadına istihdam sağlanacak
Nazilli'de ile 35 Roman kadına istihdam sağlanacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli'de hayata geçirilen "Kadınım Romanım Çalışıyorum" projesi ile 35 Roman kadına 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' kursu verilecek.

6 yüz saat, 75 gün sürecek olan kurs Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eğitim atölyesinde "Hayat Boyu Öğrenme'' programı üzerinden 17 Nisan 2017 tarihinde verilmeye başlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 40 adet başarılı proje arasında yer alan "Kadınım Romanım Çalışıyorum" projesi düzenlenen tören ile Nazilli'de başlatıldı. Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eğitim atölyesinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Gülmez, İş-Kur Müdürü Şahin Altınkurt Nazilli Çağdaş Romanlar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Doğan Argın, Eğitmenler ile kursiyerler katıldı.

Büyük bir pastanın kesilmesiyle başlanan programda açıklama yapan Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Gülmez; 35 Roman kadına 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' konusunda mesleki eğitim verilerek, iş gücü piyasasına katılmalarını sağlamak, mesleki konuda yeterliliklerini geliştirerek kendiişlerini kurmasına yardımcı olmak olduğunu vurgulayarak proje hakkında bilgi verdi. Gülmez; " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 1500 adet proje başvurusu yapılmış, 40 adet proje başarılı bulunmuştur. Nazilli Çağdaş Romanlar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Doğan Argın ile birlikte Nazilli Roman mahallesinde yapılan çalışmalar sonunda 2014 yılında proje başvurusu yapılmış ve 'Kadınım Romanım Çalışıyorum' projesi de 40 proje arasına girmeye hak kazanmıştır. Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliği ile yürütülen projenin bütçesi 149 bin Avro olup, Kasım ayında yürütülmeye başlamış, Ekim ayının sonunda son bulacaktır. Projenin amacı 35 Roman kadına 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' konusunda mesleki eğitim verilerek, iş gücü piyasasına katılmalarını sağlamak, mesleki konuda yeterliliklerini geliştirerek kendi işlerini kurmasına yardımcı olmak, aile bütçelerine katkı sağlamak, Roman vatandaşların toplumda ve iş gücü piyasasında karşılaştıkları önyargılar hakkında kamuoyunda ve işverenler arasında farkındalık oluşturmaktır. 600 saat / 75 gün sürecek olan 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' Kursu Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eğitim atölyesinde 'Hayat Boyu Öğrenme' programı üzerinden 17 Nisan 2017 tarihinde verilmeye başlanmıştır. İş-kur ile yapılan protokolle; her bir kursiyere Genel Sağlık Sigortası yapılacak, ayrıca İş-Kur tarafından her bir kursiyere günlük 25 TL cep harçlığı verilecektir" diye konuştu.
(MB-Y)

25.04.2017 17:26:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Söke'de 'Köyde Şenlik Var' etkinliğinin adresi Savuca oldu
YEREL

SÖKE'DE 'KÖYDE ŞENLİK VAR' ETKİNLİĞİNİN ADRESİ SAVUCA OLDU
Şehit Soner Turan 19. yılında yemek ve dualarla anıldı
YEREL

ŞEHİT SONER TURAN 19. YILINDA YEMEK VE DUALARLA ANILDI
CHP il kadın kollarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL

CHP İL KADIN KOLLARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
Kuşadası'nda TSM korosundan İstanbul Şarkıları konseri
YEREL

KUŞADASI'NDA TSM KOROSUNDAN İSTANBUL ŞARKILARI KONSERİ
Kuşadası'nda Sıtkı Fırat Fotoğraf Sergisi açıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA SITKI FIRAT FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Aydın'da 70 bin adet yerli tohum fide dağıtımı yapıldı
YEREL

AYDIN'DA 70 BİN ADET YERLİ TOHUM FİDE DAĞITIMI YAPILDI
Sümer Parkın yeni sahipleri çocuklar ile tanışmaya hazır
YEREL

SÜMER PARKIN YENİ SAHİPLERİ ÇOCUKLAR İLE TANIŞMAYA HAZIR
Başak Kolejinin minik sanatçıları eserleriyle beğeni topladı
YEREL

BAŞAK KOLEJİNİN MİNİK SANATÇILARI ESERLERİYLE BEĞENİ TOPLADI
Koçarlı MYO'dan kariyer günleri etkinliği
YEREL

KOÇARLI MYO'DAN KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ
Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu sahne aldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ ÇOCUK TİYATROSU SAHNE ALDI
Nazilli'de cadde ve sokaklar yenileniyor
YEREL

NAZİLLİ'DE CADDE VE SOKAKLAR YENİLENİYOR
Öğretmen adaylarından anlamlı sergi
YEREL

ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN ANLAMLI SERGİ
Aydın'da mesai saatleri değişiyor
YEREL

AYDIN'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR
Aydın'da 191 çiftçiye eğitim verildi
YEREL

AYDIN'DA 191 ÇİFTÇİYE EĞİTİM VERİLDİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kuru meyve sektörü 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyor
YEREL

KURU MEYVE SEKTÖRÜ 1 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFLİYOR
Karaer; &quot;Ebeler, sağlık hizmet sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisidir&quot;
YEREL

KARAER; "EBELER, SAĞLIK HİZMET SİSTEMİMİZİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARINDAN BİRİSİDİR"
ydın'dan iki takım zıpkınla balık avında final bileti aldı
YEREL

YDIN'DAN İKİ TAKIM ZIPKINLA BALIK AVINDA FİNAL BİLETİ ALDI
Mısır ve Hububat desteğinde fark ödemesi başvurusu için son gün 28 Nisan
YEREL

MISIR VE HUBUBAT DESTEĞİNDE FARK ÖDEMESİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN 28 NİSAN
Bu fotoğraf Karadeniz'de değil Aydın'da çekildi
YEREL

BU FOTOĞRAF KARADENİZ'DE DEĞİL AYDIN'DA ÇEKİLDİ
FETÖ soruşturması okulun adını değiştirtti
YEREL

FETÖ SORUŞTURMASI OKULUN ADINI DEĞİŞTİRTTİ
Kuşadası Ticaret Odası tanıtımda ilklere imza atıyor
YEREL

KUŞADASI TİCARET ODASI TANITIMDA İLKLERE İMZA ATIYOR
Aydın'daki boğulma
YEREL

AYDIN'DAKİ BOĞULMA
Derede boğulan küçük Volkan'a hüzünlü veda
YEREL

DEREDE BOĞULAN KÜÇÜK VOLKAN'A HÜZÜNLÜ VEDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...