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Darıca'da filografi ve el sanatları sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi ikinci sergisini Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde açtı.

Gebze Center'da açılan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören filografi ve el sanatları sergisinde, Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi'nde eğitim alan engelli vatandaşların eserleri sergileniyor. Tel ve bakır tel örme sanatı olarak ta bilinen filografi sanatından yaklaşık 80 eserlerin bulunduğu sergi, 30 Nisan'a kadar saat 10.00-18.00 saatleri arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ve vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın yanı sıra ilçe protokolünün de katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Karabacak, "Darıca Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Yerel yöneticiler olarak engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını asgariye indirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz filografi kursunu başarıyla tamamlayan engelli kardeşlerimizin emeklerinin gün yüzüne çıktığı bu serginin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza el sanatları hususunda kendilerini geliştirmek, özgüvenlerini pekiştirmek, sosyal yaşamda destek olmak ve aynı zamanda ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için düzenlediğimiz sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin amacına ulaştığını ve engelli kardeşlerimizin çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Engeller sevgiyle aşılır, engelli kardeşlerimizi topluma kazandırma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sergimizin hayırlı uğurlu olması temennisiyle, bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm halkımızı 30 Nisan'a kadar açık olacak sergimizi gezmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek engelli vatandaşların eserlerini incelerken, programın sonunda kursu başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.

(İG-GY-Y)



25.04.2017 17:29:41 TSI

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