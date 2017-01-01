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Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu protokolü



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında, "Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu Projesi" protokol anlaşması imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından, Büyükşehir Belediye binasında imzalanan protokol ile sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokole göre Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan sahipsiz hayvanlar, belediyeye ait bakımevinde, rehabilite süresince muhafaza edilecek ve rehabilitasyon için Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden yardım alınacak. Aynı zamanda hayvanların ortopedik ve travmatik hastalıkları da yine Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapılacak.

Diğer taraftan yapılan anlaşmayla Veteriner Fakültesi öğrencileri, zorunlu stajlarını Büyükşehir Belediyesi hayvan bakımevinde yapabilecekler, ayrıca bu iki kurum tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları da yürütülecek.

Toplum sağlığının korunması ve hastalıklı sokak hayvanlarını sağlıklarına kavuşturulması amacıyla imzalanan anlaşma iki kurum arasında 1 yıl süreyle geçerli kalacak.

(ERZ-AT-Y)



25.04.2017 17:49:50 TSI

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