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Vali Toprak vatandaşların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bir süre önce esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Toprak, bu defa da kahvehanede oturan vatandaşlarla sohbet etti. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte çay içip sohbet eden Vali Toprak, burada sorun ve talepleri dinledi.

Vali ile aynı ortamda bulunmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise, ziyaretten dolayı Vali Toprak'a teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



25.04.2017 17:53:16 TSI

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