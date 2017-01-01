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Yukarı Küpkıran'da 'Polis Haftası' Kutlaması



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Yukarı Küpkıran Köyü İlköğretim ve Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Polis Haftası' münasebeti ile düzenlenen etkinliklere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri katılarak öğrencilerle eğlenceli saatler geçirdiler.

Yukarı Küpkıran Köyü İlköğretim ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler polis konulu kompozisyon ve şiirlerini okudular. Program sonunda tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine polis nedir, ne iş yapar, hangi görevleri yapar konularında bilgilendirme yaptı. Program öğrenci ve öğretmenlerin, polislerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

(AG-AT-Y)



25.04.2017 18:00:30 TSI

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