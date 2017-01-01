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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay yatırımlar hakkında bilgi aldı

25 Nisan 2017 Salı, 17:52
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay yatırımlar hakkında bilgi aldı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay yatırımlar hakkında bilgi aldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla memleketi Malatya'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret ederek, Beylerderesi Şehir Parkı Projesi başta olmak üzere tüm yatırımlar ile ilgili detaylı bilgi aldı.
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı bölge ve şube müdürlerinin de katıldığı ziyarette, katılımcılara Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük projeleri arasında yer alan 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesi başta olmak üzere diğer yatırımlara ilişkin sunum yapıldı. Türkiye'nin 81 kentindeki proje ve yatırımları yakından takip ettiklerini ifade eden Müsteşar Cemal Nogay, "Milletin vergisiyle kurulmuş kurumların millete hizmet etmek amacıyla başlattıkları projelerin en doğru şekilde yürümesi için çaba sarf ediyoruz. Yeşilyurt ve Battalgazi Malatya'nın cazibe merkezleridir. Battalgazi ilçemizde vatandaşlarımızın en iyi şekilde istifade edeceği yerler ve mekanlarla alakalı işler başta olmak üzere içme suyu, ağaçlandırma ve milli parkla ilgili yatırımları hızlandırmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt ilçemizde ise 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesiyle ilgili teknik detayları yakından takip ediyoruz ve destek veriyoruz. Bu proje Yeşilyurt'un cazibe merkezi noktalarından birisi olacak. Malatya'nın uzun yıllardır merakla beklediği bu kıymetli yatırımı Yeşilyurt ilçesine kazandırmak maksadıyla çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarının şehirlerin hafızaları olduğunu dile getiren Nogay, "Beylerderesi Şehir Parkı projesine de Malatya'nın giriş noktasında olduğu için ayrı bir önem veriyoruz. Burada yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projenin hayata geçmesi için ayrı bir özen gösteriliyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz kurumların işlerini hızlandırma noktasında ortaklaşa hareket ederek, hem devletin kaynaklarını maksimum seviyede doğru şekilde kullanmak hem de yatırımları geciktirmeden hayata geçirme noktasında gayret ediyorlar. Önceki dönemlerde bir proje 10 yılda bitmiyordu. Şimdi bu durum tersine döndü, başlayan proje iki veya üç yıl içerisinde tamamlanıyor. Vatandaşlarımızda temeli atılan bir yatırımın kısa sürede hizmete gireceğini biliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim verdiğimiz sözün arkasında durup projeyi belirtilen süre içerisinde hizmete sunma gibi önemli bir görevimiz var. Projelerin ve yatırımların tüm detayları uzman ekipler tarafından inceleniyor. Projeler bittikten sonraki süreci de yakından takip ediyoruz, işimizi asla hafife almıyoruz. Bakanımızın bütün konuşmalarında vurguladığı 'Emniyet, Ekonomik, Estetik" prensibini uyguluyoruz. Bizim ekibimiz bu prensipleri uygulayacak bilgi ve kapasiteye sahip. Vatandaşlarımızın, yaptığımız projeleri takdir etmeleri bizim için her şeye değer. Kurum ve kuruluşlarında bu anlamda ortaya koyacakları ciddiyet ve işi takip etme anlayışı da yatırımların hızlı bir şekilde hizmete girmesine vesile oluyor" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "Beylerderesi Baraj projesi yıllardır Malatya'da sürekli dile getirilen projelerin başında geliyordu. Yerel yönetimler ve siyasilerin de bu projenin başlaması noktasında çeşitli girişimleri oldu. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof.Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere aynı zamanda Malatyalı olan hemşerimiz Cemal Nogay'ın destekleriyle bu proje için kararlar aldındı, çok kısa bir zaman içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak. Malatya'daki bütün yatırım ve projelere ciddi şekilde destek veren Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanımızın desteklerini sürekli hissediyoruz ve şahit oluyoruz. 2014 yılından bugüne kadar Malatya'yı iki kez ziyaret eden Bakanımızla iki kez koordinasyon toplantısı yaptık. Aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı da projelerimizin uygulanması safhasında ellerinden gelen desteği veriyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bölgemizdeki hem Bölge Müdürlükleri hem de Şube Müdürlükleriyle çok güzel diyaloga sahibiz, birlikte çalışıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt'un geleceğine yönelik hazırladığımız tüm projeler için arzu ettiğimiz destekleri alıyoruz. Beylerderesi Baraj Projesinin uygulanacağı alanın çevresi için hazırladığımız Beylerderesi Şehir Parkı Projesi için de çalışmaları hep birlikte sürdürüyoruz. Bizim tek amacımız, Malatya ve Yeşilyurt İlçemize en güzel hizmetleri sunmaktır" şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bilgilendirme toplantısından sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay'a tablo hediye etti.
(BT-SD-Y)

25.04.2017 18:01:00 TSI
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