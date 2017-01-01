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Ayvalık'ta korkutan yangın

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA)  Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında iki katlı binanın birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle TOKİ'de 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ayvalık itfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesine rağmen birinci kat kullanılmaz hale geldi. Bu arada Altınova'da da tek katlı evde çıkan yangında ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

(BT)



25.04.2017 18:02:43 TSI

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