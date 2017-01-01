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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın inciri coğrafi işaretli ürünler zirvesinde

25 Nisan 2017 Salı, 17:59
Aydın inciri coğrafi işaretli ürünler zirvesinde
Aydın inciri coğrafi işaretli ürünler zirvesinde

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Odası (AYTO), 28-29 Nisan tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenecek olan "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacak.
Türkiye'nin coğrafi işaretli yöresel ürünlerinin tanıtımı için ATO Congresium'da 8 bin metrekarelik bir alana 130 stant kurulacak. Avrupa Birliği'nden tescilli 3 ürünün damga vuracağı zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılacak.
Mesut Yar'ın sunuculuğunu yapacağı zirve, konferans, fuar ve ikili iş görüşmeleri olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirilecek. 28 Nisan tarihinde yapılacak olan konferansta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın'ın Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünü Aydın İnciri hakkında bir sunum gerçekleştirecek.
Türkiye'nin Avrupa Birliğinde ikinci tescili, ilk yetişmiş ürünü olan Aydın İncirinin yurt içi ve Avrupa Birliğindeki tescil süreciyle ilgili bilgiler verecek olan Hakan Ülken, "Daha önce bir televizyon kanalında söylediğim gibi "İncir Norveç'te yetişseydi biz eczanelerden tek tek ilaç niyetine alıyorduk." Yöresel değerlerimize öncelikle biz sahip çıkmalıyız ki başkaları gelip sahiplenmesin. İncirin Avrupa Birliği tescili, Avrupa'da raf fiyatına yansıyarak ihracatçımıza kazandıracaktır. İhracatçımızın kazanması Aydın'ın kazanması aynı zamanda ülkemizin kazanması demektir. Bu açıdan zirvede yer alacak 200'ün üzerinde tescilli ürünün Avrupa Birliğinde tescillerinin yapılması çok büyük önem arz ediyor", dedi.
Zirve kapsamında oluşturulacak fuar alanında Aydın İnciri ile birlikte Avrupa Birliği Coğrafi İşareti olan Antep Baklavasının yanı sıra yurt içi coğrafi tescili yapılan 200'ün üzerinde ürünün tanıtımı yapılacak.
(OD-MB-Y)

25.04.2017 18:07:33 TSI
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