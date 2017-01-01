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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da marka değerleri belirleme çalıştayı düzenlendi

25 Nisan 2017 Salı, 17:59
Şanlıurfa'da marka değerleri belirleme çalıştayı düzenlendi
Şanlıurfa'da marka değerleri belirleme çalıştayı düzenlendi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle marka değerleri belirleme çalıştayı düzenlendi.
Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürüyle marka bir şehir olduğunu belirterek, "Tarih boyunca medeniyetimiz, insanlığa örnek teşkil edecek derecede eşsiz şehirler kurmuştur. Bunun en güzel örneği de dünya coğrafyasında kuruluş tarihi bilimsel olarak tespit edilemeyen, sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikimiyle dünya kültürel mirasına giren Şanlıurfa'dır. Stratejik konumu, bereketli toprakları, en az 12 bin yıllık tarihi, üç semavi dinin atası Hz. İbrahim'e (A.S.) yurt olması, peygamberler şehri Şanlıurfa'yı maddi ve manevi açıdan sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli şehirleri arasına konumlandırmaktadır. Bu nedenle çalıştayın şehrimizde yapılması çok anlamlı ve önemlidir. Burada Şanlıurfa marka değerleri belirleme çalıştayında emek verecek olan aydınlar ve bilim insanları, inanıyorum ki, hepimiz için yol gösterici meşaleler yakacaklardır" dedi.
Markalaşma sürecini tamamlamalıyız
Markalaşmanın bir süreç olduğunu ve bu sürecin iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Çiftçi, "Kentimizin gelişmesi, modern ve güzel yapılara kavuşması için valiliğimizle, üniversitemizle, STK'larımızla, kanaat önderlerimizle, hemşehrilerimizle karşılıklı istişarede bunuyoruz. Daha önceden olduğu gibi şimdi de, daha sonra da onlarla birlikte şehri güzelleştirebilme adına, ne yapılması gerekiyorsa birlikte gerçekleştiriyoruz. Markalaşma adına yapacağımız tüm çalışmalar uzun süreçli olmalı, ter dökmeli, emek vermeli ve tüm bunları insanlara bir reklam anlayışı içerisinde sunmalıyız. Kaliteye önem vermeliyiz. Kalitesiz hiç bir marka ortaya çıkamaz. Yapacağımız çalıştayla değerleri ortaya çıkarabiliriz ama onların markalaşması kaliteli bir bakış açısının yansımasıdır" ifadelerini kullandı. Markalaşmanın önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ise kentin insanlarının aynı düşünceyle, kente değer katmak için markalaşmaya önem vermesi gerektiğini belirtti. Batıdaki meşhur yazarların Türkiye'deki meşhur yazarlarla kıyaslanmayacak kadar az olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, hem insanıyla hem tarihiyle hem de üretimiyle zengin bir kent olan Şanlıurfa'yı sadece Türkiye'ye değil, dünyaya anlatmak için markalaşmanın gerekli olduğunu belirtti. İki gün sürecek olan çalıştaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden katılımcılar, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Programın ilk günkü ayağı olan Arama Konferansı bugün yapılırken, ikinci bölümü olan Avrupa Birliği Kentsel Politikası ve Şanlıurfa konferansı ise yarın Harran Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yapılacak.
(Şİ-SD-Y)

25.04.2017 18:07:36 TSI
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