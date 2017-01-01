25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sungurlu'da hayır kermesi

25 Nisan 2017 Salı, 18:03
Sungurlu'da hayır kermesi
Sungurlu'da hayır kermesi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde Rehber derneği, ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler yararına kermes düzenledi.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin tamamının ihtiyaç sahibi aileler ile ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kullanılacağı belirtildi.
Dernek temsilcileri, "Zenginden alıp fakire verme, fakir ile zengin arasında köprü olma mefhumlarının şuan gerçekleştiği bir yerde bulunuyoruz. Allah'a hamdolsun ki, bizlere böyle bir fırsat nasip etti. Duyarlı halkımızın kermese ilgisi çok yoğun oldu. Kitap, çeyizlik ve zücaciye ürünlerinin yanı sıra yemek ve kek, pasta ve tatlı çeşitleri de kermesimizde bulunmaktadır." dediler.
(SŞ-BÖ)

25.04.2017 18:11:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sungurlu MYO'da madde bağımlılığı semineri
YEREL

SUNGURLU MYO'DA MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ
İmam hatip ortaokulları arası hafızlık ve ezan okuma yarışmaları yapıldı
YEREL

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASI HAFIZLIK VE EZAN OKUMA YARIŞMALARI YAPILDI
Halk otobüsü ve tırın çarpıştığı kaza kameralara yansıdı
YEREL

HALK OTOBÜSÜ VE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERALARA YANSIDI
II. Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu Çorum'da yapılacak
YEREL

II. ANADOLU UYGARLIKLARI SEMPOZYUMU ÇORUM'DA YAPILACAK
Ünlü yazardan Hattuşa'ya ziyaret
YEREL

ÜNLÜ YAZARDAN HATTUŞA'YA ZİYARET
İlkokul öğrencisi mektup yazarak okuluna park istedi
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİSİ MEKTUP YAZARAK OKULUNA PARK İSTEDİ
Çorum'dan kısa kısa
YEREL

ÇORUM'DAN KISA KISA
TBB'den Sungurlu belediyesi'ne vidanjör
YEREL

TBB'DEN SUNGURLU BELEDİYESİ'NE VİDANJÖR
Sungurlu'da kültür gezileri devam ediyor
YEREL

SUNGURLU'DA KÜLTÜR GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...