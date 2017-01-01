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Alzheimer hastaları Merkezefendi'nin hobi bahçesinde ağırlandı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi üyeleri, Merkezefendi Belediyesinin tarafından hobi bahçesinde bungalov evlerde ağırlandı.

Denizli'de Alzheimer Derneği Denizli Şubesi üyeleri Merkezefendi Belediyesinin faaliyete soktuğu hobi bahçelerini ziyaret ederek, gün boyu vakit geçirdi.

Hobi bahçesinde güne kahvaltı ile başlayan dernek üyeleri daha sonra da kendi bahçelerinde vakit geçirdi. Dernek üyeleri, toprağa diktikleri çiçeklerden kalp yaptı, üniversite öğrencilerinin bulunduğu etkinliğe katılarak, şarkılar söyledi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, "Yönetimim adına Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Subaşıoğlu'na, böyle bir imkânı bize verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada bir hobi bahçemizin olması demek, bizim hasta ve hasta yakınlarımızla onların kentselleşmiş yaşamlarına birazcık olsun geri dönüşüm sağlamak demektir. Onları çocukluk, gençlik hayatlarına götürebilmek için, hayatlarına renk katmak için bir aktivite sağlamak, doğayla, toprakla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla artık hobi bahçemizi düzenli olarak ziyaret edeceğiz. Tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Alzheimer derneği üyelerini bahçelerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Vatandaşlarımız gürültüden kaçmak, stres atmak için buraya geliyorlar. Bugün burada Alzheimer Derneği Denizli Şubemizin üyelerini ağırladık. Parsellerimizden bir tanesini onlara tahsis ettik. Görüyoruz ki Alzheimer hastalarımızda yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizde onları burada görmekten mutlu oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 yılda da bahçelerini yeşermiş olarak göreceğiz" diye konuştu.

(MT-



25.04.2017 18:13:30 TSI

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