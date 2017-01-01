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Gülüç'te ertelenen 23 Nisan, etkinlikler ile kutlandı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Vesile Dikmen İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlandı.

Hava muhalefeti nedeniyle ertelen TBMM'nin 97. Kuruluş yıldönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bugün Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu bahçesinde etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş konuşma yaptı. Demirtaş yaptığı konuşmada geleceğin teminatı olan çocukların bayramını kutladı. Başkan Demirtaş okulda derece alan öğrencilere ödül ve madalyalarını verdi.

Şiirlerin okunması ve halkoyunu gösterileriyle tören sona erdi.

(VK-RFK-Y)



25.04.2017 18:14:26 TSI

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