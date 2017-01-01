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Sungurlu MYO'da madde bağımlılığı semineri

25 Nisan 2017 Salı, 18:08
Sungurlu MYO'da madde bağımlılığı semineri
Sungurlu MYO'da madde bağımlılığı semineri

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Ruh Sağlığı birimi tarafından Sungurlu Meslek Yüksek Okul öğrencilere madde bağımlılığı hakkında seminer verildi.
Meslek Yüksek Okulu'nda Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Psikolog Fatma Tekten tarafından verilen seminere Okul Müdürü Yrd. Doç Dr. Kubilay Karacif'in yanı sıra öğretim görevlileri ve öğrenci katıldı.
Psikolog Fatma Tekten, sanıldığının aksine bağımlılık yapıcı maddelerle ilk temasın sokak başındaki bilinmeyen bir satıcı vasıtasıyla olmadığını arkadaş çevresiyle olduğuna dikkati çekerek, doğru arkadaşların hayati önem taşıdığını ve özellikle son günlerde giderek artan ve kullanım sonrası ölüme neden olan bonzaiye karşı mücadelede iyi eğitimli sivil toplum örgütü üyelerine büyük iş düştüğünü belirtti ve bu maddenin Türk gençliği için yeni bir felaket olduğunu vurguladı.
Psikolog Tekten, uyuşturucu ile mücadelede; her şeyden evvel ailenin, arkadaşların, okulda öğretmenlerin üzerlerine çok büyük bir görev düştüğünü, daha sonra medyanın ve devletin görevlerini hatırlattı ve bu felaketin önlenmesinde herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğine işaret etti.
Uyuşturucu denilince konuya sigaradan başlanması gerektiğini, birayla başlayan alkol alımlarının giderek alkolikliğe dönüştüğünü, tinerle başlayan uyuşturucu kullanımının esrar, eroin, kokain, daha sonra da sentetik uyuşturucuların kullanımı ile insanın kendi eli ile felaketini hazırladığını belirtti.
Uyuşturucuya karşı en önemli kalkanın spor olduğunu ve anaokulundan itibaren tüm çocukların temel spor dallarına yönlendirilmelerin sağlıklı nesiller yetiştirmenin ana kuralı olduğunu anlatan Tekten, "Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim insanlarımız, onların uğramış oldukları bu felakete bizler veya en yakınlarımız da uğrayabilirdi, onun için bu durumu kendi felaketimiz kabul etmek zorundayız" dedi.
(SŞ-BÖ)

25.04.2017 18:16:58 TSI
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