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Çorlu'da fuhuş operasyonu



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekiplerini Y.Y. isimli kişi ev sahibi olarak karşıladı. Polis ekiplerinin evdeki kontrolleri sırasında R.C. adlı kadın, polislere müracaat ederek Y.Y. adlı kişinin kendisini zorla alıkoyarak evde bulunan diğer yabancı uyruklu kadınlarla birlikte fuhuş yapmak için zorladığını öne sürdü. Kendisinin de fuhuş yaptığını ancak parasını alamadığını belirten R.C.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri T.P. V.M., N.C., A.G., O.P., D.B. kişileri koruma altına, şüpheli Y.Y.'yi de gözaltına aldı. Kontroller sırasında adının T.P. olduğunu beyan eden kişinin gerçek isminin M.Ö. olduğunu da belirleyen polis ekipleri bu kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da yasal işlem yaptı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(SŞ-Y)



25.04.2017 18:26:04 TSI

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