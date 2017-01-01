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Depremin hasar tespitinin askı süresi devam ediyor

25 Nisan 2017 Salı, 18:20
Depremin hasar tespitinin askı süresi devam ediyor
Depremin hasar tespitinin askı süresi devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Kandemir, 2 Mart tarihinde meydana gelen Samsat depremin hasar tespiti ile askı sürecinin devam ettiğini kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Kandemir, meydana gelen deprem sonrasında çok kısa süre içerisinde kesin hasar tespitlerine başlanılarak, 10 gün gibi kısa sürede kesin hasar tespitinin yapıldığını ifade etti.
Abdulkadir Kandemir, hasar tespit süreciyle ilgili, "Komşu illerden temin ettiğimiz teknik elemanlarca komisyonlar kurulmuş ve 22 ekip halinde Adıyaman merkez ve köyleri, Kahta ilçe ve köylerinde, Samsat ilçe ve köylerinde 10 gün gibi kısa süre içerisinde kesin hasar tespitleri yapıldı. Bu hasar tespit raporları 1 ay askıda kalacak. Hasar durumuna itiraz edecek vatandaşlar dilekçe veriyor. Şuan için Samsat merkez ve köylerinde itirazlar incelenmektedir. Askılar farklı zamanlarda yapıldığı için Kahta'nın askı süresi yeni bitti. Kahta ve merkez köylerine birlikte başlayacağız. Bu hafta Samsat ilçesinin itiraz tespitleri tamamlanmış olur, inşallah haftaya da merkez ve Kahta'da başlayacağız. Bin 500'ü orta ve ağır hasarlı olmak üzere toplamda 2 bin 100 hasarlı bina var" dedi.
Kandemir, ikinci kez itiraz hakkı bulunmadığını, mahkeme yolunun açık olduğunu vurgulayarak, itirazlar bittikten sonra evi ağır hasarlı olan vatandaşların evlerinin yıkılma işlemine başlanılacağını aktardı.
(AHM)

25.04.2017 18:28:34 TSI
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