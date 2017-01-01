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Nilüfer çayındaki kirlilik Mudanya'da tartışıldı

25 Nisan 2017 Salı, 18:21
Nilüfer çayındaki kirlilik Mudanya'da tartışıldı
Nilüfer çayındaki kirlilik Mudanya'da tartışıldı

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Nilüfer çayındaki kirlilik Bursa'nın Mudanya ilçesinde tartışıldı.
Mudanya Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi (UÜ) ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Çevre Komisyonu iş birliğiyle tertiplenen "Su, hava, toprak kirliliği ve insanlarımız" adlı panel Montania Otel'de yapıldı. Bursa'nın en önemli su kaynaklarından birisi olan Nilüfer çayının geleceği için düzenlenen panele, konseyin Su Ürünleri ve Teknolojisi ile Tarım, Turizm, Trafik ve Ulaşım çalışma grupları da destek verdi.
Panelde U.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gizem Eker, Nilüfer çayında kanserojen kirlilik seviyesini anlattı. Bursa şehrine su sağlayan başlıca kaynaklardan olan Nilüfer çayının sadece sanayi ve mesken atık sular için bir deşarj kanalı değil, şehrin sembolü olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Eker, 8 ayrı noktada yapılan tahlilleri değerlendirdi. Kış döneminde en yüksek kirliliğin Panayır ve Hasanağa bölgelerinde olduğunu kaydeden Eker, Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer ve çevresiyle ilgili çalışmalarını paylaştı.
Mudanya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Hakan Karkın da, panelde, denizlerde avlanma, yetiştiricilik ve halkın balık tüketimi konulu bir sunum yaptı.
(HK-MŞ)

25.04.2017 18:29:35 TSI
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