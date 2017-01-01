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Adıyaman Üniversitesi geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ederken Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Genç Kariyerler Topluluğu tarafından İnovatif Proje Pazarı etkinliği gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanında gerçekleştirilen fuar açılışına Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Pala, Mimarlık Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tanju Teker, Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mücahit Çelik, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazif Çetin, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yener Tekeli, İş-Kur Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, üniversite akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ile çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, üniversite öğrencilerinin gerçekleştirmiş oldukları birbirinden güzel ve önemli projeleri bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birbirinden önemli projelere imza atan Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çalışmaları büyük beğeni toplarken, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir projeleri tek tek inceleyerek puanlama yaptı. Önemli projelere ev sahipliği yapan İnovatif Proje Pazarı'nda en yüksek puanı alan konfor ve güvenlik takviyeli Bebek Arabası Projesi ile Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğrencileri Mehmet Kaya, Oğuzhan Palancı ve Turab Selçuk birinci oldu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Pala ve Mimarlık Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Ramazan Gürbüz'ün ellerinden aldılar.

(CK-SD-Y)



25.04.2017 18:30:55 TSI

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