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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta motosiklet hırsızları kısa sürede yakalandı

25 Nisan 2017 Salı, 18:27
Kars'ta motosiklet hırsızları kısa sürede yakalandı

KARS (İHA) - Kars'ta piyasa değeri yaklaşık 4 bin lira olan motosikleti çalan hırsızları polis kıs kıvrak yakaladı.
Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi üzerinde bulunan bir ikametten 4 bin lira değerinde motosiklettin çalınması üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden ve çevreden yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi ile şüpheli 4 kişi tespit edildi.
Şüpheli dört kişinin tespit edilmesinin ardından hırsızlık olayı ile ilgili Bülbül Mahallesi'nde çalışma yapan polis, çalınan motosiklet ile birlikte suça sürüklenen bir erkek çocuk kovalama neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikleti sahibine teslim eden polis, olayla ilgili olarak "Suça Sürüklenen Erkek Çocuk'tan elde edilen bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(IÇ-Y)

25.04.2017 18:36:07 TSI
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