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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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İtfaiye ekipleri K9 eğitimi alıyor

25 Nisan 2017 Salı, 18:34
İtfaiye ekipleri K9 eğitimi alıyor
İtfaiye ekipleri K9 eğitimi alıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, Ankara'da canlı arama kurtarma K9 eğitimi almaya başladı.
Adıyaman İtfaiye Müdürlüğünden 3 kişi köpekli arama kurtarmanın K9 eğitimini almaya başladı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri arama kurtarmalarında daha aktif rol alacak. Ankara İtfaiyesinde eğitime katılan itfaiye erleri canlı arama kurtarma köpeği ile canlı iş takibi, kaybolan kişi bulma, enkazda kalan canlıların bulunması eğitimlerini alıyor.
(AHM)

25.04.2017 18:42:37 TSI
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