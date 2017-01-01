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İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

25 Nisan 2017 Salı, 18:44
İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başladı.
İpekyolu Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilçede asfalt çalışmalarını başlattı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde startı verilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 2016 yılında yapılan hizmetlerin iki katını yapacaklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in katkılarıyla Cumhuriyet, Cevdetpaşa, Buzhane ve Esenler mahallelerinde toplam 14 kilometrelik yol kaplama çalışması yapacaklarını ifade eden Öztürk, "Asfalt çalışmalarımızı bugün Cumhuriyet Mahallesinde başlattık. Daha sonra sırasıyla Cevdetpaşa, Buzhane ve Esenler olmak üzere 20 mahallemizde asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecektir'' dedi.
2016 yılında yapılan hizmetlerin en az iki katının yapılacağını vurgulayan Öztürk, ''Önceki dönemde yapılan 45 kilometrelik asfalt çalışmasını yaz sezonu bitmeden 100 kilometre daha ekleyerek iki katına çıkaracağız. Bu çalışmalarımızda bize destek sağlayan ve Ankara'dan Van'a uzanan kardeşlik köprüsünü kuran kardeş belediyemiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Çalışma alanında hazır bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır ise, yapılan hizmetlerden dolayı İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'e teşekkürlerini iletti.
(ATL-MSA-Y)

25.04.2017 18:52:19 TSI
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