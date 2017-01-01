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Büyükşehir faaliyetlerine güven oyu

25 Nisan 2017 Salı, 19:49
Büyükşehir faaliyetlerine güven oyu
Büyükşehir faaliyetlerine güven oyu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporu meclisten geçti. Başkan Recep Altepe, sınırlı bütçeyle devasa yatırımlar yaparak Bursa'nın ilçeleriyle birlikte her alanda kalkınmasına zemin hazırladıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumu yapıldı. Ankara Yolu'ndaki meclis binasında gerçekleşen oturumda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Rapor, AK Parti ve MHP gruplarının evet, CHP ve Demokrat Parti(DP) gruplarının da ret oyuna karşılık oyçokluğuyla meclisten geçti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, faaliyet raporunun onaylanması öncesinde yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalar ve Büyükşehir Belediyesi'nin hedefleri konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan kırılmalar ve yapılan 15 Temmuz darbe girişimine rağmen 2016 yılında Büyükşehir olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydeden Başkan Altepe, 1 milyar 670 milyon TL'lik bütçenin yüzde 13'lük sapmayla 1 milyar 885 milyon TL'ye ulaştığına değindi. Bunun fazladan yatırım demek olduğunu ve Bursa'nın planlanandan fazla hizmet aldığını vurgulayan Başkan Altepe, "Personel giderimiz sabit olmasına rağmen, aynı insan gücüyle 166 milyon TL'lik fazladan yatırım yapmışız. Dolayısıyla 2016, hedefleri aşılan bir yıl olmuş" dedi.
Başkan Altepe, konuşmasında Büyükşehir'in tamamıyla rantabl olan alt yapısına da değindi. Bugün finans kaynaklarından kredi kullanımının limitli ve şartlara bağlı olduğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı alt yapısı sayesinde tüm bu aşamaları kolaylıkla geçtiğini kaydeden Başkan Altepe, "Bursa merkezle birlikte 17 ilçenin tamamının refah seviyesini artırmak için sürekli kaynak arayışındayız. Hem kaynak buluyor yatırımları yapıyoruz hem de ödememiz gereken vergi ve sigorta gibi giderleri aksatmıyoruz. Bu şekilde olmasa, kimse bize kredi vermez. Verse bile bunu İçişleri Bakanlığı ve İller Bankası onaylamaz. Tüm ihalelerimiz kontrol altında. Sayıştay birinci dereceden olaylara müdahil" diye konuştu.
Başkan Altepe, 2016 ve önceki yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Bursa'nın bugün yaşanabilir şehirler sıralamasında dünyanın 28, Türkiye'nin de 1. şehri olduğunu hatırlattı. Bu ay açıklanacak istatistikle birlikte şehrin sıralamada dünyanın ilk 20 şehri arasına gireceğini söyleyen Başkan Altepe, "Bütün bunlar çalışarak oluyor. Bu dönemde, bu meclisle oluyor. Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah bu yıl da dolu dolu geçer. Verdiğiniz destekler nedeniyle siz değerli meclis üyelerine teşekkür ediyorum. 2016 çalışma raporumuz hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
(MŞ)

25.04.2017 19:57:58 TSI
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