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Kars'ta iş yerinde hırsızlık



KARS (İHA) - Kars'ta bir iş yerinin camını kırarak çeşitli malzemeler çalan bir kişi yakalanarak göz altına alındı.

Olay; Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 100.Yıl Pasajı içerisinde bulunan bir iş yerinin vitrin camını kıran hırsız, 30 adet muhtelif tesbih, 1 adet oto teybi, 1 adet tripotaj, 2 adet kelebek bıçak, 1 adet kol saati ve çekmecede bulunan 100-150 TL civarında bozuk parayı çalarak olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesiyle Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden ve çevrenden temin edilen kamera kayıtlarından yola çıkılarak olayı gerçekleştiren şüpheliye ulaşıldı.

Polis olayla ilgili şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin eşyaları sakladığı yerde yapılan incelemede iş yerinden çalınan 19 adet muhtelif tesbih, 1 adet kol saati, 2 adet kelebek bıçak ve 1 adet Tripotaj (Müzikçalar) bulunarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(IÇ-Y)



25.04.2017 20:21:44 TSI

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