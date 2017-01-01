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Niksar'da suç unsuruna rastlanılmadı

-Niksar'da polis tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada suç unsuruna rastlanılmadı



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada suç unsuruna rastlanılmadı.

Tokat'ın Niksar İlçesi'nde polis tarafından İlçe giriş ve çıkışları ile ilçe sınırları içerisinde ki hassas noktalar ve umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi. İlçe girişinde trafik ve asayiş ekipleri ile birlikte araçlara, motosikletlere ve kişilere yönelik GBT ve ruhsat uygulaması yapan ekipler, daha sonra umuma açık yerlerde de genel uygulama gerçekleştirdi . Şüpheli görülen şahıslar ve umuma açık yerlerde yapılan kontrollerde, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

(SÖZ-GF-Y)



25.04.2017 22:26:01 TSI

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