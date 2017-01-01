25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niksar'da suç unsuruna rastlanılmadı

25 Nisan 2017 Salı, 22:17
Niksar'da suç unsuruna rastlanılmadı
Niksar'da suç unsuruna rastlanılmadı
-Niksar'da polis tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada suç unsuruna rastlanılmadı

(Fotoğraflı)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada suç unsuruna rastlanılmadı.
Tokat'ın Niksar İlçesi'nde polis tarafından İlçe giriş ve çıkışları ile ilçe sınırları içerisinde ki hassas noktalar ve umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi. İlçe girişinde trafik ve asayiş ekipleri ile birlikte araçlara, motosikletlere ve kişilere yönelik GBT ve ruhsat uygulaması yapan ekipler, daha sonra umuma açık yerlerde de genel uygulama gerçekleştirdi . Şüpheli görülen şahıslar ve umuma açık yerlerde yapılan kontrollerde, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.
(SÖZ-GF-Y)

25.04.2017 22:26:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ESOB Başkanı Bekçi'den Fransız siyaset bilimciye tepki
YEREL

ESOB BAŞKANI BEKÇİ'DEN FRANSIZ SİYASET BİLİMCİYE TEPKİ
Artova Kaymakamı Özdemir'den ateşli silah kullanımına karşı uyarı
YEREL

ARTOVA KAYMAKAMI ÖZDEMİR'DEN ATEŞLİ SİLAH KULLANIMINA KARŞI UYARI
Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR ATA BİNME HEYECANI YAŞADI
Tokat'ta 6 bin öğrenciye florür uygulaması yapılacak
YEREL

TOKAT'TA 6 BİN ÖĞRENCİYE FLORÜR UYGULAMASI YAPILACAK
Reşadiye'de kar sürprizi
YEREL

REŞADİYE'DE KAR SÜRPRİZİ
Üniversiteli öğrenciler Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti
YEREL

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Tokat'taki masa tenisi en iyi 12'ler şampiyonası sona erdi
YEREL

TOKAT'TAKİ MASA TENİSİ EN İYİ 12'LER ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...