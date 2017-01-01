26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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FETÖ'den gözaltına alınan 22 eski öğretmenden 13'ü tutuklandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 08:23
FETÖ'den gözaltına alınan 22 eski öğretmenden 13'ü tutuklandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde KHK ile ihraç edilen 22 öğretmenden 13'ü tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne abğlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde KHK ile meslekten ihraç edilen 21 eski öğretmen gözaltına alınmıştı. Firar olan bir öğretmen ise savcılığa teslim oldu.
Haklarında işlem yapılanlardan 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
(AÖ-Y)

26.04.2017 08:32:37 TSI
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