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Davutlar Meslek Yüksekokulu aşçılık programı mutfak atölyesi açıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı için yaptırılan ek mutfak atölyesi ve hayırsever vatandaş Veli Kutlu tarafından yaptırılan spor kompleksi düzenlenen bir törenle aldı.

Açılış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol, Davutlar Yükseköğrenim Derneği Başkanı Ertan Budak, Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Akyol, Kuşadası Belediyesi'nin Davutlar Meslek Yüksekokulu'na büyük katkıları bulunduğunu belirterek "Üniversitemizin sağladığı imkanlar doğrultusunda büyümeye hızla devam ederken stratejik ortak olarak gördüğümüz Kuşadası Belediyesi, Davutlar Yükseköğrenim Derneği ve hayırseverlerin de bu büyümeye destek olduklarını belirtmek isterim. Bugün burada açılışını yapacağımız Aşçılık Programı için yaptırılan ek mutfak atölyesi, okul kantini ve spor kompleksi için başta Rektörümüz Cavit Bircan, Belediye Başkanımız Özer Kayalı, hayırsever destekçimiz Veli Kutlu olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Akyol'un ardından konuşan Başkan Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak eğitime verilen desteğe büyük önem verdiklerini belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak eğitim, gençlik ve turizme yapılan yatırımları ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olarak görüyor ve elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ben Davutlar'da bir yüksekokulun açılması için girişimlerde bulunup böyle bir eğitim yuvasının kurulmasına öncülük ettikleri için Davutlar Yükseköğrenim Derneği'ne teşekkür ediyorum. El ele verildiğinde yapılmayacak hiçbir şey olmadığını bir kez daha görüyoruz. Bu projeye destek sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Bircan ise Davutlar Meslek Yüksekokulu'nun yapımında belediye ve hayırseverlerin büyük payı bulunduğunu belirterek "Davutlar Meslek Yüksekokulu Davutlar halkı, Belediye Başkanı, Kaymakamımız ve hayırseverlerin güç birliği ile inşa edilmiş bir eğitim yuvasıdır. Bu açıdan büyük emek taşır. Bugün açılışını yaptığımız tesis ise öğrenciler açısından teori ile pratiğin birleştiği bir komplekstir. Bu açıdan Adnan Menderes Üniversitesi için önemi büyüktür. Bu tesisin yapımında emeği geçen Kuşadası Belediyesi, Davutlar Yükseköğrenim Derneği ve hayırseverlere çok teşekkür ederim" dedi.

Tören, konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ek mutfak atölyesi ile kampüs içindeki spor kompleksinin açılışının yapılmasıyla sona erdi. Protokol üyeleri tören sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından hazırlanan kokteyle katıldı.

(ZH-MB-Y)



26.04.2017 08:42:25 TSI

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