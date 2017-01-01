26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suyu oynatan müzik

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:02
Suyu oynatan müzik
Suyu oynatan müzik
- 'Dombıra' müziğinin ritmine göre dans eden fıskiyeler, Erzurumluları serinletecek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesince Fil Geçti Köprüsü üzerinde yapılan meydandaki süs havuzu, yaz aylarının sıcak günlerinde 'Dombıra' müziğinin ritmine göre dans eden fıskiyelerle, Erzurumluları serinletecek.
Fil Geçti Köprüsü Meydanında bulunan süs havuzuna müzik sistemiyle birlikte dans eden fıskiyeler yerleştirildi. Vatandaşların ilgisini çeken fıskiyelerden akan su, 'Dombıra' müziğinin ritmine göre adeta dans ediyor.
Süs havuzunun etrafındaki banklarda oturan vatandaşlar, hem suyun sesini dinliyor hem de görsel şölenle stresten uzaklaşıyor.
Süs havuzu kenarının yazın sıcak günlerinde serinlemek için en ideal yer olduğunu belirten görevli, "Müzik sistemli dans eden fıskiyeler kurduk. Güzel oldu, vatandaşlar baya beğendiler." dedi.
(AA-AA)

26.04.2017 09:10:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hak-İş Konfederasyon Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ KONFEDERASYON BAŞKANI ARSLAN:
Erzurum'daki Demirci ve Gül'ün yargılandığı &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DAKİ DEMİRCİ VE GÜL'ÜN YARGILANDIĞI "FETÖ" DAVASI

Eski komiserin yargılandığı FETÖ davası
YEREL

ESKİ KOMİSERİN YARGILANDIĞI FETÖ DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Katil zanlısı yakalandı
YEREL

KATİL ZANLISI YAKALANDI
Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu protokolü
YEREL

SAHİPSİZ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU PROTOKOLÜ
&quot;Tarım ve İnsan&quot; konulu fotoğraf sergisi Erzurum'da açıldı
YEREL

"TARIM VE İNSAN" KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ ERZURUM'DA AÇILDI
&quot;Türkiye çocuk işçiliği ile mücadelede iyi noktada&quot;
YEREL

"TÜRKİYE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELEDE İYİ NOKTADA"
Hak İş, 1 Mayıs için Erzurum'da
YEREL

HAK İŞ, 1 MAYIS İÇİN ERZURUM'DA
Horasan'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

HORASAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
57. Alay için vefa yürüyüşü
YEREL

57. ALAY İÇİN VEFA YÜRÜYÜŞÜ
MİDDER'den ASP İl Müdürlüğüne ziyaret
YEREL

MİDDER'DEN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
1 Mayıs'ta Erzurum'a davet
YEREL

1 MAYIS'TA ERZURUM'A DAVET
Büyükşehir'den LYS öncesi öğrencilere soru bankası desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN LYS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE SORU BANKASI DESTEĞİ
Kültür Kurumu İlkokulu'ndan muhteşem gösteri
YEREL

KÜLTÜR KURUMU İLKOKULU'NDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ
&quot;Tayt&quot;ın mahkemece tahrik unsuru sayıldığı iddiası
YEREL

"TAYT"IN MAHKEMECE TAHRİK UNSURU SAYILDIĞI İDDİASI
Yolcunun altın künyesini çalan muavin yakalandı
YEREL

YOLCUNUN ALTIN KÜNYESİNİ ÇALAN MUAVİN YAKALANDI
Cezaevinden çıktı kayıplara karıştı
YEREL

CEZAEVİNDEN ÇIKTI KAYIPLARA KARIŞTI
Hangi mevsimde saç ekimi yapılır
YEREL

HANGİ MEVSİMDE SAÇ EKİMİ YAPILIR
Çocuk yaşlarda kilo problemine dikkat !
YEREL

ÇOCUK YAŞLARDA KİLO PROBLEMİNE DİKKAT !
Göz altı ışık dolgusu mutluluk veriyor !
YEREL

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU MUTLULUK VERİYOR !
Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinde Ali Sezer güven tazeledi
YEREL

SULTANBEYLİ ERZURUMLULAR DERNEĞİNDE ALİ SEZER GÜVEN TAZELEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ivanka Trump'a Berlin'de şok protesto
DÜNYA

IVANKA TRUMP'A BERLİN'DE ŞOK!

 1
  • 2 İstanbul-Elazığ uçağında ortalık karıştı!
  • 3 Tartışmalı Albatros arazisi satıldı
  • 4 Bu belirtiler kansere işaret!