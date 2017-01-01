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Ayeder Erzincan'da çocukları sevindirdi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği (AYEDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Erzincan ilçe ve köy okullarında çocuklara hediyeler dağıttı.

Ayeder Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği Başkanı Gürsel Sarımaden ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilere çeşitli kırtasiye ve giyim malzemesi desteği sağladılar.

Başkan Sarımaden Erzincan merkezde Ayeder kurucularından ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in ağabeyi Merhum Celal Der adına düzenlenen Osmangazi İlkokulunda destek sınıfını ve Sümer Ortaokulunda sınıf kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdiler.

Refahiye de anaokula , Gürsel ve Nezahat Çeçen İlkokuluna ,Otlukbeli Zafer İlkokuluna, Üzümlü Altınbaşak beldesinde Şehit Murat Bayram İlkokuluna hediyeleri, götüren Ayeder Başkanı Gürsel Sarımaden ve yönetim kurulu üyeleri Şehit Murat Bayram anaokulunda bulunan sergi açılışına katıldılar.

HEDEFİMİZ ERZINCANLILARA HİZMET

Tercan'da Beşgöze,Gözeler,Oğulveren ve Kurukol ,Çadırkaya , Mercan ve Mamahatun 17 Şubat okullarını da ziyaret ederek hediyelerini bırakan Ayeder Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği Başkanı Gürsel Sarımaden

Ayeder olarak senede en az 3 kez memleketimize hizmet etmeyi ilke edindik.Biz Erzincan'ımızın eğitimcilerimizin fısıltısını dikkate alıyor seslerini duyuyoruz ve bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz.Hedefimiz Birlik ve beraberlik içerisinde siyasi, etnik kimliğimiz olmadan Erzincanlı olarak Erzincan'da Erzincanlılara hizmettir.Bu hizmeti yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı ile hemşehrilerimize sözümüzün özümüz olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz.Erzincan'da özellikle köy okullarının ziyaretinde duygulandık İlçe merkezine uzak olan köylerde zor şartlarda eğitime devam eden öğretmen ve öğrencilerimiz ile sohbet ettik notlarımızı aldık. En kısa zamanda yine yepyeni projelerle memleketimizde olacağız." dedi.

(FG-AT-Y)



26.04.2017 09:11:32 TSI

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