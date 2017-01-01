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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Ağamçağam'da kilit parke çalışması

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:03
Ağamçağam'da kilit parke çalışması
Ağamçağam'da kilit parke çalışması

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Otlukbeli ilçesi Ağamçağam Köyü'nde kilit parke çalışmaları başladı.Kanalizasyon, altyapı ve içme suyu çalışmalarının geçtiğimiz yıl tamamlanmasının ardından köy içerisindeki sokaklar kilit parke ile kaplanıyor. Ayrıca köy yolu da sıcak asfalt olacak.
Otlukbeli ilçesinin en büyük köyü olan Ağamçağam'da, geçtiğimiz yıl kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. İçme suyu şebekesi de yenilenirken, altyapı çalışmalarının ardından bu yıl yapılan ihalenin ardından köy içerisinde kilit parke çalışmaları başladı. Daha modern bir hale kavuşan Ağamçağam Köyünde çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak.
Çalışmaları gece gündüz demeden yerinde inceleyen Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz, "Vatandaşımızın yaşadığı yerleri güzelleştirmek için yolunu, suyunu, altyapısını yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağamçağam'da kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını tamamladık Bu yıl da vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak amacıyla söz verdiğimiz gibi yollarını genişlettik ve kilit parke ile kaplıyoruz. Ayrıca ilçe ile bağlantı yolumuzu sıcak asfaltla kaplayacağız. Ağamçağam köyümüzdeki çalışmalarımızda en kısa sürede tamamlanarak köyümüz modern kimliğine kavuşacak Çalışmalarımız en kısa sürede bitecek. Bu çalışmalarımızda bize destek olan Valimiz Ali Arslantaş başta olmak üzere milletvekillerimize, İl Genel Meclisi Başkanımız Ünal Tuygun ve meclis üyelerimize, Erzincan İl Özel İdaresi yöneticilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
(FG-AT-Y)

26.04.2017 09:12:23 TSI
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