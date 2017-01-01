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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da hüzün çiçekleri açtı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:05
Van'da hüzün çiçekleri açtı
Van'da hüzün çiçekleri açtı
- Gevaş ilçesinde "hüznün çiçeği" olarak bilinen ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler açmaya başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde "hüznün çiçeği" olarak bilinen 15 günlük ömürleri olan ters laleler açmaya başladı.
Havaların ısınmaya başladığı Van'ın Gevaş ilçesinde ters laleler renk renk çiçek açmaya başladı. Bölge halkı tarafından "hüznün çiçeği" olarak adlandırılan, Şırnak, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yüzünü bu yıl Gevaş ilçe sınırlarındaki bazı mezarlıklar ile dağların eteklerinde gösterdi.
Ters laleleri fotoğraflamak için bölgeye gelen gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Yusuf İdiz, "Gevaş bildiğiniz gibi Van en yeşil doğal güzellikleri ile en iyi olan ilçelerden biridir. Bilindiği üzere bölgemizde sekiz ay kış mevsimi yaşıyoruz. Havalar ısınır ısınmaz da Gevaş'ın sembolü haline gelen ters laleler açmaya başladı. Şuan Değirmitaş mahallesindeyiz ve ters lalelerin içindeyiz. Ama ne yazık ki ters laleler sadece 15 gün yaşıyorlar. 15 günlük ömürleri var. 15 günden sonra solmaya başlıyorlar. Bu yüzden ben, yerli yabancı bütün turistlerin, turizmi seven bütün insanları Gevaş'a davet ediyorum. Gevaş'ın bütün güzelliklerini görmeyi tavsiye ediyorum. Gevaş'ın ters lalelerinin yanı sıra bilindiği gibi Akdamar Adası'yla, doğa güzelliği ile, tarihi mekanlarıyla bölgenin en önemli ilçelerinden bir tanesi. Herkesin burayı görmesini istiyorum Tabii ki Gevaş deyince akla ters lale geliyor. İlçe halkı olarak burada bir ters lale festivali yapılmasını istiyoruz. Yılda bir defa da olsa 2-3 günlüğüne bir lale festivali yapılmasını yetkililerden istiyoruz" dedi.
(ŞAK-Y)

26.04.2017 09:14:39 TSI
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