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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da elektrik kesintisi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:08
Adana'da elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Sarıçam ve Aladağ ilçelerinde cuma günü tesis ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Nisan Cuma günü, Sarıçam ilçesi Hocalı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Kışlak Mahallesi Merkez ve Kodaz sokaklar, Karahan Mahallesi Merkez ve Karakoyak sokaklar, Gökçeköy Mahallesi Merkez Sokak ve Gökgöz Mahallesi Andırap Sokağa 08:00-18:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

26.04.2017 09:16:56 TSI
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