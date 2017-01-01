Hatay'da elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde cuma günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Nisan Cuma günü, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesine 08:30-13:30 saatleri arasında, Yaylıca, Çubuklu ve Avcılar Mahallesine 09:00-11:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 510, 517, 504 ve 563 sokaklara 09:30-12:30 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 412, 413 ve 443 sokaklara 09:00-14:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)
26.04.2017 09:18:03 TSI
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