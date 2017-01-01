26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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TEOG Sınavında öğrenciler içerde, aileler ise dışarıda ter döktü

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:17
TEOG Sınavında öğrenciler içerde, aileler ise dışarıda ter döktü
TEOG Sınavında öğrenciler içerde, aileler ise dışarıda ter döktü

(Fotoğraflı)

Burak Tekin
ESKİŞEHİR (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına katılan binlerce 8'inci sınıf öğrencisini aileleri yalnız bırakmadı.
Türkiye genelinde bugün 1'nci oturumu yapılan TEOG sınavı, Eskişehir'de de heycan içinde gerçekleşiyor. Bu oturumda Tükrçe, Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girecek olan öğrenciler, saat 09.00'da başlayan sınavları için erkenden okullarına geldi. Saat 12.00'a kadar sürecek olan sınavlar için öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri ise dışarda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.
TEOG sınavının ikinci oturumu ise yarın Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavlarıyla devam edecek.
(BRK-MET-Y)

26.04.2017 09:25:42 TSI
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