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Trakya Kariyer projesi çalışmaları

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:33
Trakya Kariyer projesi çalışmaları
Trakya Kariyer projesi çalışmaları

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi'nin paydaşı olduğu "Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı İşbirliği Projesi" kapsamında Proje Takım Lideri Geoffrey Fıeldhouse, Proje Koordinatörü Göksen Özdemir ve Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanlarından Dilara Güner, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neziha Musaoğlu ve Teknoloji Transfer Ofisi Sorumlusu Uzman Selin Özden'in de katıldığı görüşmede, projenin gidişatı ve yapılan çalışmalar ile ilgili Rektör Şengörür'e bilgiler verildi.
Görüşmede Kırklareli Üniversitesi, İŞKUR ve Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilecek olan "Kariyer Fuarı" ve panel etkinlikleri planlanarak üniversite öğrencilerinin iş dünyasını yakından tanımaları amacıyla düzenlenecek olan firmalara yönelik 36 farklı teknik gezi ile ilgili konular karara bağlandı.
(KA-MEF-Y)

26.04.2017 09:42:08 TSI
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