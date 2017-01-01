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Kırklareli'nin tekvando başarısı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Tekvandoda Türkiye ikinciliği elde eden Kırklareli Merkez Bilal Yapıcı Spor Lisesi öğrencisi Sinem Yalap, Okul Müdürü Önder Köse ve okul aile birliği başkanı ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ı ziyaret etti.

Ziyarette başarılarından dolayı öğrenciyi kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğrenciye başarılarının devamını dileyerek, sportif ve kültürel faaliyetleri çok önemsediklerini akademik başarının yanı sıra ile kazandırılan sportif ve kültürel faaliyetlerdeki derecelerin de kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Adana ilinde 12-14 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen "Liselerarası Tekvando Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasına 52 kilogramda Kırklareli ilini temsilen katılan Merkez Bilal Yapıcı Spor Lisesi öğrencisi Sinem Yalap, Türkiye 2.'si olarak gümüş madalya sahibi oldu.

(KA-MEF-Y)



26.04.2017 09:47:09 TSI

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