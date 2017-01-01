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Ünye'de "İbiş'in Rüyası" galası



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi ile Ünye Sanat Tiyatrosu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği "Uygulamalı Tiyatro Eğitimi" programı sonunda çıkarttıkları "İbişin Rüyası" adlı oyunun galası yapıldı.

Anafarta İlkokulunda gerçekleştirilen gala programına Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlkokul çocuklarına yönelik olan oyunda; arkadaşlık, okumanın önemi, trafik bilgisi ve coğrafya hakkında müzikal olarak oyunu izlemeye gelen çocuklarla birlikte oynanan 30 dakikalık oyunda, kurs öğrencileri hünerlerini sergilediler.

Oyun sonunda bir konuşma yapan Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Coşkan, "Bizler Halk Eğitim olarak talep edilen kurslarımızın çoğunu açıyoruz. Bu açtığımız kurslardan bir tanesi de tiyatro kursudur. Ünye Sanat Tiyatrosu'nun isteği ile bu kursumuzu açtık ve sonunda böyle güzel bir oyun çıktığı için kendilerini kutluyoruz" dedi.



" 'İbişin Rüyası' tüm ilkokullarda oynamalı"

Bu tiyatro oyununun tüm ilk okullarda oynanması gerektiğini belirten Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, "Güzel bir tiyatro izledik. Biz de Ünye Belediyesi olarak bu oyuna sponsor olup tüm ilk okullarda ve ana okullarında oynanmasını istiyoruz. Çocuklarımız bizim kahramanlarımızı unutmamalı ve bu oyunu izlemeli" diye konuştu.



"Bu tiyatro bizden biri"

"Oyunun konusunu ve karakterleri çok beğendim" diyen Ünye kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise şunları söyledi: "Bu oyunda kendi kültürümüzden olan İbiş, Hacivat ve Keloğlan karakterlerini görmek ve bunlar üzerinden çocuklara mesajlar vermek iyi düşünce. Konular iyi seçilmiş, bu karakterlerle başka konular da işlenip gelecek nesillere güzel eserler bırakabiliriz. Çünkü bu yeni yetişen nesil bu karakterleri pek bilmiyor. Ben böyle bir kurs açtıkları için ve bu güzel gençlerin başarmasında katkısı olan hocaları Kerim Aydemir'e, çalışma yerlerini veren Ünye Belediyesine ve kursu açan Halk Eğitim Merkezimize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgelerini protokol takdim etti.

(HA-SLH-Y)



26.04.2017 09:49:19 TSI

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