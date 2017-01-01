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Mahalle Afet Gönüllüleri AFAD'dan bilgi aldı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma amaçlı yapılan ziyarette dernek üyelerini Tekirdağ İl AFAD Müdürü Recep Erol makamında ağırlayarak, afet anında yapılması gerekli olan eylemleri koordinasyon, işbirliği ve dayanışma içerisinde gerçekleştirmenin önemine değindi.

Şube Müdürü A. Mehmet Çoşkun tarafından Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplantı salonunda Tekirdağ'ın afetselliği, afetlere karşı alınması gereken tedbirler, planlamalar, TAMP-Tekirdağ ve acil barınma hizmetlerinin karşılanması amacıyla kurularak 2014 yılında faaliyete geçen AFAD Bölgesel Lojistik deposu hakkında bilgi verildi.

(HLD-MEF-Y)



26.04.2017 09:49:20 TSI

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