Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Yılmazköy Mahallesinde bulunan Yılmazköy İlkokulunda belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Efeler Belediyesi ekipleri tarafından Yılmazköy İlkokulu idareci ve öğretmenlerinin talepleri üzerine, okul genelinde bir dizi çalışmalar yapıldı. Belediye tarafından Atatürk büstü yapılan, spor sahası yeniden onarılan okulun genel boya badana ve tadilat işlemleri de belediye tarafından yapıldı. Çalışmalar sonunda yenilenen okulu Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Efeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, Yılmazköy İlkokulu Müdürü Fatih M. İlter, Yılmazköy Mahalle Muhtarı Şahin Can ve okul öğretmenleri ile birlikte okulu gezen Başkan Özakcan, yapılan çalışmalar hakkında okul Müdürü İlter'den bilgiler aldı.

Yılmazköy İlkokulu Müdürü Fatih M. İlter, okulda 2014 yılının Aralık ayında göreve başladığını ve o günden bugüne kadar tüm öğretmenler ile birlikte okulda birçok değişim ve gelişime imza attıklarını ifade etti. Okulun yenilenerek son haline gelmesinde birçok kurumun emeği olduğunu ifade eden İlter, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Efeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, "Okul müdürümüz çok çalışkan ve kabiliyetli bir arkadaşımız. Sık sık bizlerin yanına gelerek okulun eksikleri için bizden destek istedi. Bizlerle sık sık irtibata geçerek okulu için sonunda istediği her şeyi başardı ve yepyeni bir okul haline geldi. Okuldaki tüm öğretmenlerimizin de desteği ile okulumuz daha da güzelleşti. Başta okul müdürümüz olmak üzere tüm okul öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak bizler de sadece ilçe merkezimizde değil tüm mahallelerimizdeki okullarımızın, camilerimizin, cem evlerimizin, taziye evlerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Yılmazköy İlkokulumuz, buraya yakışır bir okul haline getirilmiş, güzel çalışmalar yapılmış. Belediye olarak bizler de Atatürk büstünü yaparak okulun genel bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirerek, boya ve badanasını yaptık. Tüm çabamız öğrencilerimizin daha temiz, daha modern koşullarda eğitim alması için. Yenilenen okulumuzun tüm öğrencilerimize hayırlı olması dileğiyle, tüm öğrencilerimizin gelecekte her birinin ayrı birer kıymet olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okul genelinde yapılan tüm çalışmalar için kurdele kesilerek program sonlandırıldı.

26.04.2017 09:49:40 TSI

