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Iğdır'da Ebeler Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol Ebeler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, "büyük fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından olan ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Yaptıkları hizmetlerle sağlıklı toplumların oluşmasında büyük katkıları olan ve yurdun her köşesinde büyük bir özveriyle çalışan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.



26.04.2017 09:53:50 TSI

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