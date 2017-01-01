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ADÜ'de Ameliyat Teknikerleri Günü kutlandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:48
ADÜ'de Ameliyat Teknikerleri Günü kutlandı
ADÜ'de Ameliyat Teknikerleri Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Ameliyathane Teknikerleri Derneği ile düzenlediği Ameliyathane Teknikerleri Günü " Teorinin Pratiğe Yansıması, Ameliyathane Ortamı" konulu panelle Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda kutlandı.
Etkinliğe ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emine Gerçek, Ameliyathane Teknikerleri Başkanı Funda Meriç Aytaç, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meryem Nil Kaan, Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopi Hemşireleri Derneği Başkanı Uzman Hemşire Nurten Atay, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından başlayan etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, yaptığı konuşmada, kendisinin de diş hekimi olduğunu anımsatarak ameliyathane ortamını ve bu mesleğin zorluklarını bildiğini söyledi. Prof. Dr. Özer, sağlık personelinin yaptığı işin önemini vurgulayarak, insana dokunan bu mesleği gerçekten önemsiyoruz" dedi.
Panelde, Bahar Demiraslan Önür ve Söke Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi Nazan Öztürk'ün kızı Elif Öztürk katılımcılara piyano ziyafeti sundu. Piyano dinletisinin ardından küçük Elif'e ve Hocası Bahar Demiraslan Önür'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, teşekkür belgesi ve çiçek verdi.
Müzik dinletisinin ardından Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emine Gerçek, dünya çapında sağlık alanında yaşanan gelişmeleri anlatarak mesleğin zorluklarını anlattı. Ameliyathane Teknikerleri Gününü kutlayan Yrd. Doç. Dr. Gerçek, bu mesleği layıkıyla yerine getirebilen bilgili ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
Ameliyathane Teknikerleri Başkanı Funda Meriç Aytaç ise mesleğin tanımını yaparak kanuni dayanakları konusunda bilgiler verdi. Aytaç, ameliyathane teknikerlerinin görev ve sorumlukları hakkında yaptığı sunumda mesleğin püf noktalarını genç teknikerlerle paylaştı.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meryem Nil Kaan, kendi deneyimlerinden yola çıkarak ameliyathane ortamını ve mesleğin önemini anlattı. Ameliyat ekipmanları ve kullanımı konusunda bilgiler veren Kaan, ameliyathanelerde hasta ve çalışan güvenliğini vurguladı.
Uzman Hemşire Nurten Atay ise yaptığı sunumda Endoskopinin Türkiye tarihini anlatarak Endoskopi ve Laparoskopi hakkında sunum yaptı. Gelişen teknolojiyle birlikte hastaların sorgulayabildikleri bir dönemde olduğunun altını çizerek sağlık alanında çalışanların sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Etkinlik konuşmacılara teşekkür belgesi ve çiçek verilmesinin ardından düzenlenen kokteyl ile devam etti.
(OD-MB-Y)

26.04.2017 09:56:28 TSI
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