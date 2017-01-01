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Tekirdağ'da TEOG heyecanı



(Fotoğraflı)



Yakup Güler

TEKİRDAĞ (İHA) - Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ikinci dönem sınavlarının ilk gün oturumu saat 09.00'da başladı. Tekirdağ'da 12 bin 644 öğrenci TEOG heyecanı yaşadı.

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri, TEOG sınavı ilk oturumunda, matematik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, yarınki oturumda ise, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri ile yabancı dil derslerinden sınavlara girecek.

Tekirdağ il genelinde 12 bin 644 öğrenci, erken saatlerde sınav merkezlerine gelerek sınava girecekleri saati bekledi. Öğrenciler, saat 08.30 'dan itibaren sınıflara alınmaya başlandı. Öğrencilerin sınıflara alınmasının ardından, heyecanlı bekleyiş veliler için devam ediyor.

(YG-MEF-Y)



26.04.2017 10:04:33 TSI

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