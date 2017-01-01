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Yakutiye ve Tutak'ın çocukları tarih kokan gezilerini tamamladılar

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:06
Yakutiye ve Tutak'ın çocukları tarih kokan gezilerini tamamladılar
Yakutiye ve Tutak'ın çocukları tarih kokan gezilerini tamamladılar

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un, 44'ü kardeş belediye Ağrı'nın Tutak ilçesinden 100 ortaokul öğrencisi Çanakkale gezisini tamamlayarak evlerine döndüler. Çanakkale'de savaşın yaşandığı bölgeleri, anıtları, Truva atını gezen öğrenciler, ardından İstanbul'u gezdiler. Rehber eşliğinde yapılan tarih turundan öğrencilerin olumlu etkilendikleri gözlendi.
Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut tarafından 44'ü kardeş belediye Tutak ilçesinden, 100 öğrenciyi bu yıl Çanakkale gezisine gönderdi. Çanakkale ile birlikte İstanbul'u gezen öğrencilere her adımda rehberler eşlik etti. Önceki hafta Erzurum'dan otobüslerle yola çıkan öğrenciler ve öğretmenleri önce Çanakkale, ardından İstanbul'u gezdiler. Gezi sürecinde uzman rehberler öğrencileri ayrıntılı olarak bilgilendirdiler. Yolculuk sırasında ise hazırlanan videolar ile Çanakkale savaşı hakkında bilgilendirme yapıldı.
100 kişilik grup önce Çanakkale'ye gitti. Burada; Çanakkale Güney Cephesi; Kilitbayır Kalesi, Sarıkule, Namazgah Tabyaları, Seyit Onbaşı'nın heykeli, Mecidiye Tabyası, Soğanlıdere Hastane Şehitliği, Şahindere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto koyu ve Fransız Mezarlığı, Sahil Mezarlığı, Ertuğrul Koyu, Türk Tabyası, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Helles Anıtı, ve Truva atını ziyareti gerçekleştirdiler.
Ardından, Kuzey Cephesi Anzak Koyu tören alanı, Arı Burnu yarları ve mezarlığı, Mehmetçiğe saygı Anıtı, Kanlısırt- Avustralya Anıtı, Kırmısırt- Lağımlar- Orijinal Anzak siperleri ve tünelleri, Kesikdere Şehitliği, Bombasırtı, Mehmet Çavuş Anıtı Cesarettepe, Conk Bayır, Zelenda Anıtı, Atatürk Karargah Müzesini gezdiler. Öğrenciler, uzman rehber eşliğinde yapılan gezide olaylar, savaş şartları ve bir milletin direnişini yerinde ve gözlemleyerek dinlediler.
Oldukça keyifli geçen bir yolculuğun ardından deniz yoluyla İstanbul'a geçen grup, burada Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet Cami, Dikilitaş, Yılanlısütun, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı, Eminönü ve Panorama 1453'ü gezdiler. İstanbul'da da çocuklar rehber eşliğinde tarihi geziyi tamamladılar.
Başkan Korkut sağ olsun
Erzurum Yakutiye İlçesine bağlı okullar ile Ağrı'nın Tutak ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencilerinin katıldığı tarihi gezi çocukların dünyasında büyük yankı uyandırdı. Öğrencilerin tamamı ilk defa Çanakkale ve savaş bölgesini görürken, tamamına yakınının İstanbul'u daha önce görmediği belirlendi. Kendileri için unutulmaz ve eğitici bir 23 Nisan hediyesi olduğunu belirten Tutaklı çocuklar, "Ali Korkut başkanımız ve Erkan İsa Erat kaymakam başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çanakkale'de dedelerimizin verdiği var olma mücadelesini ve dün ayrılık gayriliğin olmadığını gördük. Biz dünde kardeşçe yaşamışız, bugünde ve yarında öyle yaşayacağız. Bize daha güzel hediye verilemezdi" ifadelerini kullandılar.
Erzurum'dan katılan öğrenciler ise Tutaklı kardeşleriyle gezi yapmaktan mutlu olduklarını belirttiler. Öğrenciler, "Ali Korkut başkanımız bize güzel bir hediye verdi. Daha iyisini düşünüp hayal edemezdik. Birçoğumuz taşımalı eğitim ile Dumlu ortaokulunda eğitim görüyoruz. Tutaklı kardeşlerimiz ile hemen kaynaştık. Güzel bir gezi oldu. Başkanımız Ali Korkut, bizi Tutak'a, Tutaklı kardeşlerimize ziyarete de götürecek. Çok güzel bir duygu, Çanakkale'yi yaşadık, İstanbul'u hissettik" dediler.
(ERZ-AT-Y)

26.04.2017 10:14:45 TSI
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