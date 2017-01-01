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Heredot Cevdet Aydınlılarla buluştu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençlerle Hasbihal" etkinliği kapsamında "Tarihin Satır Araları" programının son durağı Aydın'da gerçekleştirildi.

Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Heredot Cevdet karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Hasan Kaçan, Aydınlı vatandaşlarla buluştu.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri, sporcular ve yaklaşık 500 vatandaşın katılım gösterdiği hasbihal programında gençler ve misafirler Hasan Kaçan ile hem güldüler hem de duygulandılar.

Programa ''Selamın Aleyküm Aydın Milletinin İnsanları'' diyerek başlayan Hasan Kaçan ''Tarihin Satır Araları'' hasbihal programının son durağının Efeler Diyarı demokrasi şehri Aydın ili olduğunu dile getirdi.

Kaçan, etkili hitabeti ile tarihten ve günümüzden yaşanmış hikayeleri kendine has üslubu ile izleyenlere aktardı. Özellikle Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz gecesi ve anneler üzerine anlattığı anektotlar ve okuduğu şiirle salonda alkış fırtınası kopardı.

Eda Karaytuğ söylediği birbirinden etkileyici türküler, ağıtlar ve şarkılar ile anlatılan hikayeleri destekleyerek salonu dolduran gençlere, Aydın Gençlik Merkezi üyelerine ve misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattılar.

(OD-MB-S)



26.04.2017 10:18:08 TSI

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