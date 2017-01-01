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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Cumhurbaşkanına sosyal medyadan hakaret eden bir kişiye yasal işlem yapıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:19
Cumhurbaşkanına sosyal medyadan hakaret eden bir kişiye yasal işlem yapıldı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınsan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Muammer A. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)

26.04.2017 10:28:09 TSI
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