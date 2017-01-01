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Cumhurbaşkanına sosyal medyadan hakaret eden bir kişiye yasal işlem yapıldı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınsan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Muammer A. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

(COŞ-AÖ-Y)



26.04.2017 10:28:09 TSI

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