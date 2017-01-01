26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Ürgüp'te 14 adet Hint keneviri ele geçirildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:21
Ürgüp'te 14 adet Hint keneviri ele geçirildi

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında 14 adet Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmalarda bir şahsın ikametinin mutfak balkonunda uyuşturucu madde yetiştirdiğine yönelik gelen bir ihbarı değerlendirdi. Şüpheli şahsın evinde yapılan arama sonucunda plastik bardaklar içerisinde ekili vaziyette 14 adet Hint Keneviri Bitkisi ele geçirildi. Şüpheli D.T. (41) isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek Ve Bulundurmak "suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)

26.04.2017 10:29:18 TSI
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