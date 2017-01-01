26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diş fırçalarken oluşan kanamalara dikkat

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:24
Diş fırçalarken oluşan kanamalara dikkat
Diş fırçalarken oluşan kanamalara dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, diş fırçalarken oluşan kanamalar konusunda uyardı.
Diş eti hastalıklarının kaynaklarını bir çok kişinin bilmediğini ve merak ettiğini belirten Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Öncelikle ağzımızda durup dururken kanama varsa veya dişlerimizi fırçalarken kanama varsa diş eti hastalığı ile karşı karşıyayız demektir" dedi.
Diş eti hastalığının en büyük etkenlerinden birinin mikrobiyal dental plak yani diş taşı olduğunu söyleyen Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş taşı na mikroskop altında bakıldığında içerisinde çeşitli bakteriler vardır. Bunlar dişe yapıştığı zaman yavaş yavaş çevre dokular zarar görüyor. Çevre dokularda kanama başlıyor. Diş taşları temizlenmediği durumlarda daha fazla birikme yapıyor ve kökün yüzeyine de yapışıyor. Kök yüzeyine yapıştıkça kemik erimeye başlıyor. İlerleyen durumlarda önce diş eti iltihabı daha sonra kemik iltihabı yani çürüme ile birlikte durum ilerledikçe dişler sallanmaya başlıyor ve diş çekilecek hale geliyor. Diş eti çekilmesinde ise dişin destek dokusu azalıyor. Diş eti hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri diş taşıdır. Ağzımızda herhangi bir kanama görüyorsanız bilin ki bu bir hastalık belirtisidir ve tedavi gerektiriyordur. Ağız içerisinde kanama görüyorsanız muhakkak hekiminize başvurup bu kanamayı çözmek yönünde hareket edin" diye konuştu.
Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, eğer ağzımızda yapılmış iyi olmayan sadece estetik yönünden değil dişler güzel görünebilir ancak uyumu iyi değilse muhakkak değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar bazen biraz daha idare edelim biraz daha zaman geçsin öyle değiştirelim. Hayır! Zararın neresinden dönseniz kardır. Kötü yapılmış veya çok uzun yıllar önce yapılmış olan dişi zamanı geldiğinde değiştirmelisiniz ki kişiye daha fazla yıkım vermesin. Diş eti tedavilerinde bir kaç yöntem vardır ve hekiminiz size hangisinin uygun olduğunu söyleyecektir.
Lazer destekli Diş eti tedavileri günümüzde çok kullanılır hale gelmiştir. Estetik diş hekimliği tedavilerinde diş etine şekil vermek için veya bakterilerin öldürülmesinde kullanılmaktadır.
Sert dokularda da yani kemiğin şekillendirilmesinde kullanılan bazı lazerler vardır. Lazer tedavileri kombine olarak estetik diş hekimliğinde kullanılmaktadır." Dedi.
(ERZ-AT-Y)

26.04.2017 10:33:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kars'taki terör saldırısı
YEREL

KARS'TAKİ TERÖR SALDIRISI
Yakutiye ve Tutak'ın çocukları tarih kokan gezilerini tamamladılar
YEREL

YAKUTİYE VE TUTAK'IN ÇOCUKLARI TARİH KOKAN GEZİLERİNİ TAMAMLADILAR
Çocuk bayramını gecikmeli kutladılar
YEREL

ÇOCUK BAYRAMINI GECİKMELİ KUTLADILAR
Suyu oynatan müzik
YEREL

SUYU OYNATAN MÜZİK
Hak-İş Konfederasyon Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ KONFEDERASYON BAŞKANI ARSLAN:
Erzurum'daki Demirci ve Gül'ün yargılandığı &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DAKİ DEMİRCİ VE GÜL'ÜN YARGILANDIĞI "FETÖ" DAVASI

Eski komiserin yargılandığı FETÖ davası
YEREL

ESKİ KOMİSERİN YARGILANDIĞI FETÖ DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Katil zanlısı yakalandı
YEREL

KATİL ZANLISI YAKALANDI
Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu protokolü
YEREL

SAHİPSİZ HAYVANLARIN REHABİLİTASYONU PROTOKOLÜ
&quot;Tarım ve İnsan&quot; konulu fotoğraf sergisi Erzurum'da açıldı
YEREL

"TARIM VE İNSAN" KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ ERZURUM'DA AÇILDI
&quot;Türkiye çocuk işçiliği ile mücadelede iyi noktada&quot;
YEREL

"TÜRKİYE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELEDE İYİ NOKTADA"
Hak İş, 1 Mayıs için Erzurum'da
YEREL

HAK İŞ, 1 MAYIS İÇİN ERZURUM'DA
Horasan'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

HORASAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
57. Alay için vefa yürüyüşü
YEREL

57. ALAY İÇİN VEFA YÜRÜYÜŞÜ
MİDDER'den ASP İl Müdürlüğüne ziyaret
YEREL

MİDDER'DEN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
1 Mayıs'ta Erzurum'a davet
YEREL

1 MAYIS'TA ERZURUM'A DAVET
Büyükşehir'den LYS öncesi öğrencilere soru bankası desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN LYS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE SORU BANKASI DESTEĞİ
Kültür Kurumu İlkokulu'ndan muhteşem gösteri
YEREL

KÜLTÜR KURUMU İLKOKULU'NDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ
&quot;Tayt&quot;ın mahkemece tahrik unsuru sayıldığı iddiası
YEREL

"TAYT"IN MAHKEMECE TAHRİK UNSURU SAYILDIĞI İDDİASI
Yolcunun altın künyesini çalan muavin yakalandı
YEREL

YOLCUNUN ALTIN KÜNYESİNİ ÇALAN MUAVİN YAKALANDI
Cezaevinden çıktı kayıplara karıştı
YEREL

CEZAEVİNDEN ÇIKTI KAYIPLARA KARIŞTI
Hangi mevsimde saç ekimi yapılır
YEREL

HANGİ MEVSİMDE SAÇ EKİMİ YAPILIR
EN ÇOK OKUNANLAR
Tartışmalı Albatros arazisi satıldı
GÜNDEM

TARTIŞMALI ALBATROS ARAZİSİ SATILDI

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
  • 4 İstanbul-Elazığ uçağında ortalık karıştı!