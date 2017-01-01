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ERÜ Hastanelerine "Kornea Bankası" Kurulma Çalışmaları Sürüyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne "Kornea Bankası" kurulma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ERÜ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, yaptığı açıklamada, kornea bankasının, nakil bekleyen çok sayıda kornea hastasına umut olacağını söyledi. Prof. Dr. Erkılıç, "Hastanemize kornea bankası kurulma çalışmaları sürüyor. Kornea bankamız kurulup hizmete girdiğinde, kliniğimizde daha çok kornea nakli işlemi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kornea Naklinde Donör Kadavra

Kornea naklinde donör kaynağının kadavra olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erkılıç, "Kornea nakli dünyada en çok yapılan organ ve doku nakillerinin başında gelmektedir. Kornea, damarsız bir dokudur. Dolayısıyla korneanın nakledildiği yerde hayat bulması oldukça yüksek ihtimaldir. Kornea bizim gözümüzün önünde adeta saatin camı gibi görev gören bir yapıdır. Saydam ve özellikli bir mercek olduğu için gözün görme fonksiyonlarında ve göze giren ışığın retinaya taşınmasında çok önemlidir. Korneanın bulanıklaşması adeta buzlu camdan dışarı bakan birinin dışarıyı görmesi gibidir. Dolayısıyla korneadan kaynaklanan görme azlıklarının tedavisinde başka yöntemlerle tedavi mümkün değilse yapılacak şey kornea değişimidir. Canlıdan canlıya kornea nakli olmuyor. Biz bunu diğer organ nakillerinde yapabiliyoruz. Kornea naklinde donör kaynağı kadavradır. Korneasını aldığımız kadavranın dış görünüşünde değişiklik olmuyor. Çünkü gözü organ olarak tamamen almıyoruz. Yani bir saat merceğinin alınması gibi düşünün. Kornea naklini her göz hastalığında yapmıyoruz. Gözün kornea tabakasının başka şekilde iyileştirilemeyecek olması ve kornea değişiminden sonra gözün hem fiziksel hem de görme rehabilitasyonu yönünden fayda görecek şekilde olduğunda kornea nakli yapıyoruz" dedi.

3 Hastaya Başarılı Kornea Nakli

Hastanedeki kliniklerinde son dönemde 3 hastaya yaptıkları başarılı kornea nakilleriyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Erkılıç, "Kliniğimizde kornea nakli gerçekleştirdiğimiz hastaların ikisi yaşlıydı ve korneaları mikrobik ülserden dolayı geniş bir delinme riskiyle karşı karşıyaydı. Bir diğer hastamızda şiddetli kornea yetmezliğinden dolayı ağrı çekiyordu. Bu nedenle gelen korneaları bu hastalara kullandık. Nakiller başarılı geçti" dedi.

Öte yandan ERÜ Hastanelerinde kornea nakli olan hastalar yapılan nakil ameliyatları ile ilgili duygularını anlattı.

60 yaşındaki Emine Köse, "Buraya gözümdeki rahatsızlık nedeniyle Ordu'dan geldim. Nakil işlemi gerçekleşti. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Hocama ilgisinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

60 yaşındaki Havva Doğan ise, "Senelerdir hocama göz tedavisi için gidip geliyordum. Şimdi de göz nakli oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Doğuştan glokom hastası olan 32 yaşındaki Havva Boyono da, "Doğduğumdan beri tedavi görüyorum, fakat kornea sıkıntım bir yıl önce başladı. Bu nedenle göz nakli oldum. Ameliyattan önce gözümde çok şiddetli ağrılar oluyordu. Ameliyat olalı birkaç gün oldu. Durumum iyi. Hocama teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(AÖ-Y)



26.04.2017 10:39:14 TSI

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