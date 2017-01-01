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Orman köylüsünün sorunları konuşuldu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda orman köylüsünün sorunları görüşüldü.

Toplantıya ilçe Kaymakamı Furkan Sancaktutar, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Ak Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, İl genel meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.

Yığılca orman köylülerinin dikili kesim ile ilgili sorunlarının görüşüldüğü toplantı sonunda bir açıklama yapan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in bugün bizlere gerçekleştirdiği ziyaret bizleri memnun etmekle beraber, orman köylülerimizin sorunlarını çözüme kavuşturma açısından da ayrıca önem arz ediyor. Sağ olsunlar dertlerimizi dinlediler ve alınan kararlar ve sonuç bizleri memnun etti. İlçem ve orman köylülerim adına Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum ve gerçekleştirdikleri ziyaret için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlçem adına da sonucun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

(AY)



26.04.2017 10:47:00 TSI

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