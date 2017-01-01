26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Orman köylüsünün sorunları konuşuldu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:38
Orman köylüsünün sorunları konuşuldu
Orman köylüsünün sorunları konuşuldu

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda orman köylüsünün sorunları görüşüldü.
Toplantıya ilçe Kaymakamı Furkan Sancaktutar, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Ak Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, İl genel meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.
Yığılca orman köylülerinin dikili kesim ile ilgili sorunlarının görüşüldüğü toplantı sonunda bir açıklama yapan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in bugün bizlere gerçekleştirdiği ziyaret bizleri memnun etmekle beraber, orman köylülerimizin sorunlarını çözüme kavuşturma açısından da ayrıca önem arz ediyor. Sağ olsunlar dertlerimizi dinlediler ve alınan kararlar ve sonuç bizleri memnun etti. İlçem ve orman köylülerim adına Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum ve gerçekleştirdikleri ziyaret için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlçem adına da sonucun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
(AY)

26.04.2017 10:47:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce'deki zehirlenme iddiası
YEREL

DÜZCE'DEKİ ZEHİRLENME İDDİASI

İnşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
TMO'nun fındık alımı
YEREL

TMO'NUN FINDIK ALIMI

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden etkileyici bir tiyatro gösterisi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ETKİLEYİCİ BİR TİYATRO GÖSTERİSİ
Tarihi mekanda kitap okudular
YEREL

TARİHİ MEKANDA KİTAP OKUDULAR
Köpek barınağına konulan Pitbull ölü bulundu
YEREL

KÖPEK BARINAĞINA KONULAN PİTBULL ÖLÜ BULUNDU
Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu yapılacak
YEREL

TARİH, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU YAPILACAK
Güneş enerjili aydınlatma sistemleri
YEREL

GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA SİSTEMLERİ
Başkan Keleş yeni nesil otobüsler hakkında bilgi aldı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ YENİ NESİL OTOBÜSLER HAKKINDA BİLGİ ALDI
'Okul için değil hayat için öğrenmeli'
YEREL

'OKUL İÇİN DEĞİL HAYAT İÇİN ÖĞRENMELİ'
Yol onarım çalışmaları hız kazandı
YEREL

YOL ONARIM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı
YEREL

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102. YILI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tartışmalı Albatros arazisi satıldı
GÜNDEM

TARTIŞMALI ALBATROS ARAZİSİ SATILDI

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
  • 4 İstanbul-Elazığ uçağında ortalık karıştı!