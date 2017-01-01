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Siirt'te 7 bin 414 öğrenci TEOG'a girdi



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı Siirt'te de yapıldı.

Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, il geneli 132 okulda 7 bin 414 kişinin sınava girdiğini, iki gün sürece sınavın ilk gününde Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarının yapıldığını, ikinci gün ise Fen Teknolojileri, İnkılap ve İngilizce sınavı yapılacağını söyledi.

Suay, Siirt'teki sınavın sorunsuz bir şekilde başladığını da sözlerine ekledi.

(MND-MP-Y)



26.04.2017 10:47:46 TSI

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