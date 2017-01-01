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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te 7 bin 414 öğrenci TEOG'a girdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:39
Siirt'te 7 bin 414 öğrenci TEOG'a girdi

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı Siirt'te de yapıldı.
Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, il geneli 132 okulda 7 bin 414 kişinin sınava girdiğini, iki gün sürece sınavın ilk gününde Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarının yapıldığını, ikinci gün ise Fen Teknolojileri, İnkılap ve İngilizce sınavı yapılacağını söyledi.
Suay, Siirt'teki sınavın sorunsuz bir şekilde başladığını da sözlerine ekledi.
(MND-MP-Y)

26.04.2017 10:47:46 TSI
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