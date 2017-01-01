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Simav'da tasavvuf müziği gecesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından tasavvuf müziği gecesi düzenlendi. İlk olarak, Kurra hafızı İbrahim Uludaş'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İbrahim Değmen hoca Mevlid-i Şerif okudu.

İzmir ' Aşk-ı Derun Türk Tasavvuf Müziği' topluluğunun sunduğu ilahi ve kasideler ile semazen eşliğinde devam eden tasavvuf musikisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "İçinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda, bu tür etkinlere yer vererek halkımızla daha fazla bir araya gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeni Belediye Düğün Salonunda yapılan geceye, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Müftüsü İbrahim Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Rüştü Güntürkün, Ak Parti ilçe Başkanı Hüseyin Güner, Belde Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tasavvuf müziği gecesinin sonunda, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından çiçek ve hediye takdimleri ile Kur'anı Kerim dağıtımı yapıldı. (MEİ-EFE)



26.04.2017 10:50:26 TSI

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